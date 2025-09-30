Một câu đố vừa quen vừa lạ khiến nhiều người bật cười, gần gũi với văn hóa dân gian.

Trong kho tàng câu đố mẹo của người Việt, có những câu vừa nghe đã thấy... ngồ ngộ. Và câu hỏi "Ở Việt Nam, con gì ai cũng gọi bằng cụ?" chính là một ví dụ điển hình. Nghe qua, nhiều người sẽ nghĩ đến những con vật gắn bó với đời sống nông thôn, hay thậm chí là loài vật nào đó thiêng liêng.

Điều thú vị là câu đố không chỉ chơi chữ mà còn phản ánh một nét văn hóa quen thuộc trong cách xưng hô của người Việt. Chính vì vậy, khi nghe đáp án, bạn sẽ bật cười vì sự hóm hỉnh và duyên dáng của nó.

>> Con gì càng tối càng to ra?

Nó không chỉ đơn giản là trò đùa trí tuệ mà còn là cách gắn kết mọi người trong những phút giây thư giãn. Nếu bạn muốn "làm khó" bạn bè trong buổi trò chuyện, hãy thử thả câu đố này ra – chắc chắn sẽ có một tràng tranh luận rôm rả trước khi đáp án được bật mí.

Bạn có muốn tôi bật mí ngay đáp án và kèm lời giải thích vui nhộn cho câu đố này không?

Mộc Trà