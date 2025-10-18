Từ tiếng Việt nào vừa là nhà cao tầng, vừa là món ăn?

Một câu đố tưởng như bình thường, nhưng lại khiến bạn “xoắn não” vì sự chơi chữ khéo léo giữa kiến trúc và… ẩm thực Việt Nam.

Câu đố "Từ gì vừa có nghĩa là nhà nhiều tầng, vừa là một món ăn?" đang khiến cộng đồng mạng bàn tán rôm rả. Chỉ một câu hỏi ngắn gọn mà lại khiến người ta phải nghĩ đủ hướng – từ xây dựng, thiết kế cho đến... dạ dày! Cái hay của câu đố này nằm ở sự đánh đố nhẹ nhàng nhưng vô cùng duyên dáng: vừa gợi trí tò mò, vừa khiến người nghe bật cười vì sự liên tưởng đầy bất ngờ.

Ai từng nghe qua đều phải thừa nhận, tiếng Việt thật sự phong phú và dí dỏm – chỉ cần thay đổi góc nhìn, một từ thôi cũng có thể mang hai nghĩa hoàn toàn khác biệt.

Đây là kiểu câu đố khiến buổi trò chuyện thêm sôi nổi, ai cũng muốn thử tài suy luận để tìm ra "ngôi nhà nhiều tầng" nhưng lại "ăn được" kia là gì. Một chút tinh nghịch, một chút ẩm thực, và thật nhiều niềm vui – đó chính là sức hấp dẫn của câu đố mẹo này!

