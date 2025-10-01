Từ Tiếng Việt nào khi đọc ngược, xuôi đều có nghĩa?

Câu đố này vừa kiểm tra vốn từ vựng, vừa test độ kiên nhẫn, bạn đã sẵn sàng cho thử thách khó nhằn này chưa.

Tới công chuyện rồi nè. Một câu đố tưởng dễ mà lại khó không tưởng: "Từ Tiếng Việt nào khi đọc ngược, xuôi đều là từ có nghĩa?". Nghe thì đơn giản, nhưng thử suy nghĩ đi, bạn sẽ thấy não mình như đang... tập yoga, uốn éo từ trái sang phải, rồi từ phải sang trái.

Từ Tiếng Việt nào khi đọc ngược, xuôi đều có nghĩa? Ảnh minh họa.

Có người chỉ 5 giây là bật ra đáp án, nhưng cũng có người ngồi cả buổi, chữ nào đọc xuôi thì ổn, mà đọc ngược lại thành "ngáo ngơ" ngay! Đảm bảo bạn sẽ có những pha "à ha!" cực sảng khoái khi tìm ra.

Hãy coi đây như một trò chơi nhỏ để "tập gym" cho não bộ, vừa vui vẻ, vừa rèn khả năng ngôn ngữ. Và nhớ nhé, đáp án nằm gọn trong Tiếng Việt thân thương của chúng ta, không cần phải lạc sang tiếng Tây tiếng Tàu đâu!

Mộc Trà