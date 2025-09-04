Từ tiếng Việt nào để nguyên nặng cân, bỏ dấu gầy tóp?

Nghe đồn bạn tự tin là "cao thủ" chơi chữ? Thôi nào, thử sức với câu đố đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội này xem sao.

Đừng vội vàng lướt qua nhé, bởi câu đố tưởng chừng đơn giản này lại là một minh chứng sống động cho sự phong phú và hài hước của tiếng Việt. Một câu chữ thôi mà đủ sức khiến hội anh em bạn bè "lao tâm khổ tứ", vò đầu bứt tóc để tìm ra đáp án. Người thì nghĩ đến mấy loại quả, kẻ lại liên tưởng đến món ăn, người nữa thì cứ loay hoay trong mớ từ vựng tiếng Việt mà chẳng thấy lối ra.

Thế mới thấy, chỉ cần thêm bớt một dấu câu, một thanh điệu là ý nghĩa của từ đã thay đổi hoàn toàn. Từ đang "đẫy đà" là thế bỗng chốc trở nên "ốm o" gầy nhom. Bạn có cảm thấy tò mò không?

>> Từ tiếng Việt nào tên nửa động vật, nửa thực vật?

Hãy tạm gác lại những căng thẳng, thử thách bản thân với câu đố vui nhộn này. Rủ rê đồng đội vào "đấu trí" xem ai mới là người giải mã được "bí ẩn" của câu đố này. Cùng khám phá sự thú vị bất ngờ của tiếng Việt và nhận ra rằng, dù phức tạp đến đâu thì tiếng Việt vẫn luôn có cách để khiến chúng ta phải bật cười!

>> Xem đáp án

