Từ tiếng Việt nào để nguyên là con bò, bỏ bớt chữ vẫn là con bò?

Một câu đố tiếng Việt tưởng dễ mà khó, tưởng đùa mà lại rất 'đỉnh cao' sẽ dẫn dắt bạn vào một hành trình vừa hài hước.

Trong kho tàng trò chơi ngôn ngữ Việt Nam, có những câu đố không nhằm đánh đố kiến thức, mà thử thách khả năng "bẻ lái" của bộ não – và câu đố 'Từ nào trong tiếng Việt, để nguyên là con bò, bỏ bớt chữ vẫn là con bò?' chính là một trong số đó.

Từ tiếng Việt nào để nguyên là con bò, bỏ bớt chữ vẫn là con bò? Ảnh minh họa.

Sự thú vị nằm ở chỗ: dù bạn có cắt, bỏ, rút gọn thì con bò ấy vẫn trước sau như một, hiên ngang đứng đó, không chịu biến thành con gì khác. Nghe xong, nhiều người cau mày suy nghĩ, tưởng phải vận dụng kiến thức ngữ pháp, từ vựng hay thậm chí triết học. Nhưng không! Đáp án lại đơn giản đến mức bạn chỉ muốn... gõ nhẹ vào trán mình vì sao không nghĩ ra sớm hơn.

Câu đố này không chỉ là một trò vui, mà còn là lời nhắc rằng tiếng Việt luôn chứa đựng những điều bất ngờ thú vị. Chỉ một từ thôi mà có thể khiến cả buổi trò chuyện trở nên rộn ràng hơn rất nhiều.

Còn bạn, đã nghĩ ra từ đó chưa? Nếu chưa, hãy cứ để đầu óc mình bay nhảy thêm một chút. Biết đâu trong lúc bạn đang suy nghĩ, con bò kia vẫn đang... ung dung nhai cỏ đợi bạn khám phá!

Mộc Trà