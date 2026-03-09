Một từ tiếng Việt khiến nhiều người phải 'đứng hình' vài giây khi để nguyên, thêm dấu hay đánh vần thì cách đọc vẫn không hề thay đổi.

Tiếng Việt có rất nhiều điều thú vị mà đôi khi chúng ta dùng hằng ngày nhưng lại ít khi để ý. Câu đố lần này tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến nhiều người phải suy nghĩ khá lâu mới tìm ra đáp án. 'Từ tiếng Việt nào đánh vần, để nguyên hay thêm dấu đều đọc giống nhau?', bạn có đoán ra đó là từ gì không?

Từ tiếng Việt nào đánh vần, để nguyên hay thêm dấu đều đọc giống nhau? Ảnh: Gemini

Điều đặc biệt là khi đánh vần, dù bạn đọc theo dạng có dấu hay không có dấu thì âm đọc vẫn gần như không thay đổi. Chính sự "trùng khớp" thú vị này khiến nhiều người bất ngờ khi nhận ra. Ban đầu nghe qua ai cũng nghĩ chắc phải là một từ rất khó hoặc hiếm gặp. Thế nhưng khi biết đáp án, hầu hết đều bật cười vì hóa ra nó quen thuộc hơn tưởng tượng rất nhiều.

Mộc Trà