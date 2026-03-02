Nghe tưởng vô lý nhưng lại hoàn toàn có thể giải thích bằng cách chơi chữ cực kỳ thú vị của tiếng Việt, bạn có đoán ra không?

Tiếng Việt không chỉ giàu hình ảnh mà còn đầy những màn "hack não" khiến người nghe phải bật cười khi biết đáp án. Câu đố hôm nay nghe qua tưởng như đánh đố vô căn cứ: "Từ nào trong tiếng Việt có 13 chữ O?".

Từ nào trong tiếng Việt có 13 chữ 'O'? Ảnh minh họa.

Nhiều người bắt đầu đếm từng chữ cái trong các từ dài ngoằng nhưng vẫn không tìm ra đáp án hợp lý. Có người còn cho rằng đây là câu hỏi... không có lời giải.

Tuy nhiên, bí mật nằm ở cách suy luận linh hoạt thay vì đếm chữ theo lối thông thường. Đây không chỉ là trò chơi chữ mà còn là thử thách khả năng tư duy sáng tạo. Bạn đã nghĩ ra chưa hay vẫn đang loay hoay với những hàng dài chữ O trong đầu?

