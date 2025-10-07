Từ nào trong tiếng Việt có 'lủng mà không lủng'?

Đây là kiểu câu đố khiến bạn bè phải trầm trồ, còn người ra đố thì cười khúc khích vì "bẫy ngọt" của mình.

Câu đố nghe qua tưởng đùa, mà đố thiệt nha! "Từ nào trong tiếng Việt có lủng mà không lủng?" - nghe mà muốn... lủng luôn cả não để suy nghĩ.

Nghe thì mâu thuẫn, mà lại hợp lý đến lạ. Giống kiểu người ta nói vui mà buồn hay đói mà no, chỉ có tiếng Việt mới đủ xoắn não thế này thôi! Bạn thử nghĩ xem, "lủng" mà không "lủng" là kiểu gì? Có phải cái gì đó có lỗ, nhưng lại vẫn nguyên vẹn chăng? Câu đố này tưởng dễ mà khó, tưởng khó mà dễ – chỉ cần tinh ý một chút là bật cười ngay khi nghe đáp án!

Từ nào trong tiếng Việt có 'lủng mà không lủng'? Ảnh minh họa.

Đừng vội tra Google nha, thử đoán xem bạn thông minh đến mức nào! Comment đáp án của bạn đi, kẻo lát nữa đọc xong lại ồ lên vì... đơn giản không tưởng!

Mộc Trà