Từ nào tiếng Việt có 29 chữ cái?

Nghe tưởng vô lý, nhưng câu đố này đang 'gây sốt' vì sự thông minh, dí dỏm bất ngờ, đúng là trò chơi ngôn ngữ chỉ có trong tiếng Việt!

Tiếng Việt vốn nổi tiếng giàu đẹp, linh hoạt và đầy bất ngờ — và câu đố "Từ nào trong tiếng Việt có 29 chữ cái nhưng chỉ 3 âm tiết?" chính là minh chứng hoàn hảo cho điều đó.

Nghe qua, ai cũng tưởng đây là câu hỏi về ngữ âm hay từ vựng chuyên sâu, nhưng hóa ra lại là một "cú lừa" đầy tinh nghịch!

Từ nào trong tiếng Việt có 29 chữ cái nhưng chỉ 3 âm tiết? Ảnh minh họa.

Không ít người đã thử tra từ điển, đếm chữ, viết ra giấy rồi vẫn... bế tắc, vì chẳng thể nào có một "từ khổng lồ" như thế trong tiếng Việt cả. Thế nhưng, chỉ cần đổi góc nhìn, bạn sẽ thấy đáp án nằm ngay trong tầm tay - đơn giản đến mức khiến ai cũng phải "ngã ngửa" khi biết ra.

Cái hay của câu đố này nằm ở chỗ nó không chỉ đòi hỏi sự thông minh, mà còn thử thách khả năng tư duy ngược – yếu tố làm nên sức hút đặc biệt của những câu đố mẹo Việt Nam.

>> Từ Tiếng Việt nào khi đọc ngược, xuôi đều có nghĩa?

Không cần học thuật cao siêu, chỉ cần một chút tinh ý, bạn sẽ thấy tiếng Việt thật sự là một "kho báu" của sự sáng tạo và hài hước. Nhiều người còn đùa rằng, chỉ riêng câu hỏi này thôi cũng đủ "đánh bại" cả lớp trong vài phút thảo luận căng não! Vậy theo bạn, từ nào trong tiếng Việt có 29 chữ cái mà chỉ có 3 âm tiết?

>> Xem đáp án

Hi