Một câu đố tưởng chừng vô lý nhưng lại khiến cộng đồng mạng “xoắn não” vì độ dí dỏm và tinh tế trong cách chơi chữ của tiếng Việt.

Ngôn ngữ Việt Nam vốn nổi tiếng phong phú và linh hoạt, và câu đố "Từ nào trong tiếng Việt có 12 chữ i?" chính là minh chứng sinh động cho điều đó. Lần đầu xuất hiện trên mạng xã hội, câu hỏi tưởng như phi lý này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi.

Từ nào trong tiếng Việt có 12 chữ 'i'? Ảnh minh họa.

Nhiều người đoán già đoán non, tìm kiếm những "từ dài nhất", "từ lặp âm i nhiều nhất"...

Cách chơi chữ hóm hỉnh này thể hiện nét duyên ngầm của tiếng Việt, nơi mỗi âm tiết, dấu thanh đều có thể trở thành chất liệu cho sự sáng tạo. Không chỉ là trò đố mẹo, đây còn là một "bài kiểm tra vui" về khả năng linh hoạt trong tư duy ngôn ngữ. Dù là người lớn hay trẻ nhỏ, ai nghe xong cũng khó lòng không mỉm cười – vì chỉ có tiếng Việt mới có thể "chọc cười" bằng chính sự phong phú của mình.

