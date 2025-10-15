Ở Việt Nam, cá gì hình tròn?

Một câu đố tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến nhiều người phải vò đầu suy nghĩ vì… “cá” gì mà lại có hình tròn cơ chứ?

Trong thế giới của những câu đố mẹo dí dỏm, "Cá gì hình tròn?" đang là một trong những câu hỏi khiến dân mạng thích thú nhất. Nghe qua, ai cũng tưởng đang nói về loài cá thật nào đó trong đại dương, nhưng chỉ cần nghĩ thêm một chút là nhận ra đây chẳng phải câu hỏi về sinh học đâu!

Chính sự chơi chữ tinh nghịch và bất ngờ ở phần đáp án mới là điểm khiến câu đố này "ghi điểm" tuyệt đối. Nhiều người còn rủ nhau thử đố bạn bè xem ai là người "bắt được con cá" này nhanh nhất. Câu hỏi vừa dễ thương vừa lém lỉnh, khiến ai nghe cũng phải bật cười vì sự thông minh và sáng tạo trong ngôn từ tiếng Việt.

Thế mới thấy, đôi khi không cần đến những câu chuyện dài, chỉ một câu đố ngắn gọn như thế thôi cũng đủ "thả câu" kéo về hàng loạt tiếng cười!

