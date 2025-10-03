Tỉnh duy nhất ở Việt Nam mang tên một loài cây?

Bạn có biết trong số 28 tỉnh của Việt Nam, chỉ có duy nhất một tỉnh đặc biệt đến mức tên của nó gắn liền với một loài cây.

Việt Nam có rất nhiều địa danh gắn với sông, núi, biển, hay những anh hùng lịch sử, nhưng hiếm có nơi nào lại mang tên một loài cây. Và đó chính là thử thách cho bạn trong câu đố này: 'Tỉnh duy nhất Việt Nam tên có chứa một loại cây cối là tỉnh nào?'.

Điều thú vị là tên tỉnh ấy không chỉ gợi nhớ đến thiên nhiên, mà còn gắn liền với văn hóa, lịch sử và đời sống của người dân nơi đây. Câu đố này không chỉ kiểm tra trí nhớ, mà còn mở ra cho chúng ta một góc nhìn độc đáo về sự đa dạng trong tên gọi địa phương Việt Nam.

>> Tên tỉnh duy nhất Việt Nam có dấu vừa hỏi, vừa ngã?

Vậy, bạn đã đoán ra tỉnh nào chưa? Nếu chưa, hãy cùng thử "lục tìm bản đồ trong đầu" để xem ký ức địa lý của mình có đủ nhạy bén không nhé. Một câu đố nhẹ nhàng, vui vẻ, nhưng đảm bảo sẽ khiến bạn có thêm một kiến thức thú vị để kể cho bạn bè trong những cuộc trò chuyện rôm rả.

>> Xem đáp án

