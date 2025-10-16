Một câu đố tưởng như nghiêm túc về địa lý, nhưng thực ra lại là màn chơi chữ đầy hài hước khiến ai nghe xong cũng bật cười thích thú.

Câu đố "Nước nào có tên một con vật?" đang khiến nhiều người phải vừa suy nghĩ vừa... cười khúc khích. Nghe qua thì tưởng là một câu hỏi về kiến thức thế giới, nhưng chỉ cần ngẫm kỹ là biết đây chẳng phải dạng địa lý thông thường.

Sự thú vị của câu đố nằm ở cách chơi chữ cực tinh nghịch, khiến người nghe dễ bị "đánh lừa" bởi vẻ ngoài nghiêm túc của nó. Nhiều người khi được hỏi liền liệt kê đủ mọi quốc gia, từ Á sang Âu, nhưng vẫn không chạm được đến đáp án đúng.

>> Từ tiếng Việt nào thêm dấu sắc thì trên núi cao bỗng chui vào lòng đất?

Chỉ cần một chút tinh ý, bạn sẽ nhận ra câu trả lời ẩn ngay trong những loại đồ uống mà ta vẫn gặp hàng ngày. Chính sự gần gũi ấy khiến câu đố trở nên thú vị và thân quen đến lạ.

>> Xem đáp án

Hi