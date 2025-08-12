Từ nào để nguyên kêu bằng mồm, thêm sắc kêu bằng cánh?

Trong kho tàng câu đố tiếng Việt, có những câu đố nghe qua tưởng chừng đơn giản nhưng lại ẩn chứa nhiều điều thú vị và bất ngờ.

Hôm nay, tôi sẽ mang đến cho bạn một câu đố như thế, một thử thách tinh tế dành cho những người yêu thích sự khám phá.

Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy lắng nghe thật kỹ: "Từ gì để nguyên kêu bằng mồm, thêm sắc kêu bằng cánh?"

Bạn có cảm thấy tò mò không? Câu đố này đang thách thức khả năng liên tưởng và sự hiểu biết về ngôn ngữ của bạn. Chỉ với một dấu câu, một từ đã biến đổi hoàn toàn.

Từ gì để nguyên kêu bằng mồm, thêm sắc kêu bằng cánh? Ảnh minh họa.

Đây không chỉ là một trò chơi chữ, mà còn là một bài học về sự tinh tế của tiếng Việt. Một dấu "sắc" nhỏ bé có thể thay đổi cả ý nghĩa của từ. Từ "kêu bằng mồm" trở thành "kêu bằng cánh" - một sự biến hóa đầy bất ngờ.

Đừng vội bỏ cuộc nhé, câu trả lời nằm ngay trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nó có thể là một âm thanh quen thuộc, một hình ảnh thường thấy. Hãy thử nghĩ xem, từ nào có thể đáp ứng được cả hai vế của câu đố này?

Mộc Trà