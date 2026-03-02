Nghe tưởng dễ như ăn kẹo, nhưng rất nhiều người lại trả lời sai vì… nghĩ quá nhanh.

Ai cũng biết bảng chữ cái tiếng Việt bắt đầu bằng A, đó là điều gần như phản xạ tự nhiên. Thế nhưng câu hỏi ở đây lại không hề đơn giản như vậy: Chữ đầu tiên trong "Bảng chữ cái" là chữ gì? Nhiều người vừa nghe xong đã lập tức trả lời "A" mà không suy nghĩ thêm một giây nào.

Chữ đầu tiên trong 'Bảng chữ cái' là chữ gì? Ảnh minh họa.

Chính sự quen thuộc ấy lại trở thành chiếc bẫy ngọt ngào khiến chúng ta mắc sai lầm. Câu đố này không kiểm tra kiến thức, mà thử thách khả năng quan sát và đọc kỹ câu hỏi. Chỉ cần chậm lại một chút, bạn sẽ nhận ra điều đặc biệt nằm ngay trước mắt. Đôi khi đáp án không nằm ở điều ta nghĩ, mà nằm ở chính cách câu hỏi được đặt ra. Bạn đã phát hiện ra điểm "lừa nhẹ" trong câu này chưa?

