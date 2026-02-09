Những sợi dây cao su buộc lủng lẳng bên cạnh bánh xe tải, không ít người thắc mắc đây là trang trí, chống trơn hay mẹo phong thủy nào đó.

Một câu đố tưởng chừng rất đời thường nhưng lại khiến nhiều người "đoán già đoán non". Bạn có chắc mình biết đáp án thật sự không?

Bó dây cao su ở lốp xe tải có tác dụng gì? Ảnh minh họa.

Trên đường quốc lộ hay công trình xây dựng, nhiều người dễ dàng bắt gặp xe tải có bó dây cao su buộc sát bên lốp, trông như chiếc rèm nhỏ đung đưa theo bánh xe. Có người cho rằng đó là để làm đẹp cho xe, người khác lại nghĩ nhằm tạo tiếng động cảnh báo người đi đường. Thậm chí không ít ý kiến hài hước còn đoán rằng tài xế buộc cho vui hoặc "lấy may".

>> Phần 'lông' trên lốp xe có tác dụng gì?

Nhìn thì đơn giản nhưng chi tiết nhỏ này lại khiến nhiều người tò mò mỗi khi dừng xe chờ đèn đỏ. Càng nghĩ càng thấy khó đoán vì nó không giống bất kỳ phụ kiện quen thuộc nào. Chính sự quen mà lạ ấy đã biến nó thành một câu đố vui khiến ai cũng phải bật cười khi biết câu trả lời. Vậy rốt cuộc, bó dây cao su ấy sinh ra để làm gì?

>> Xem đáp án

Mộc Trà