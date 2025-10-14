Một câu đố tưởng chừng nghiêm túc về nông nghiệp, nhưng đáp án lại “tan chảy” như chính hương vị của nó khiến ai nghe xong cũng phải mỉm cười.

Câu đố mẹo "Cây gì ăn được mà không trồng được?" đang khiến nhiều người phải nhíu mày nhưng lại cười sảng khoái khi nghe đáp án. Thoạt nghe tưởng là một câu hỏi nghiêm túc về nông nghiệp, nhưng hóa ra lại là một cú "bẻ lái" cực hài.

Chính cái nét đánh lừa ngôn ngữ này khiến câu đố trở nên duyên dáng và đầy thú vị. Người lớn nghe xong thì tấm tắc "quá vui", trẻ nhỏ thì thích thú đoán đủ kiểu. Chỉ một câu đố ngắn thôi mà có thể tạo nên bầu không khí rộn ràng, tiếng cười lan tỏa khắp nơi.

>> Từ tiếng Việt nào thêm dấu sắc thì trên núi cao bỗng chui vào lòng đất?

Đây cũng là lý do khiến những câu đố mẹo kiểu này luôn được ưa chuộng trong các buổi họp mặt gia đình hay trò chơi trí tuệ. Đôi khi, những điều "không thể trồng" lại chính là thứ giúp ta "gặt hái" niềm vui đấy! Bạn có muốn thử đoán xem "cây" đó là cây gì không?

>> Xem đáp án

Hi