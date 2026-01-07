Nghe qua tưởng là câu hỏi sinh học nghiêm túc, nhưng thực chất lại là một cú bẻ lái khiến ai cũng phải bật cười.

Nếu có ai đó hỏi bạn chim nào nặng tới 10 kg, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những loài chim to lớn, sải cánh rộng và dáng vẻ oai phong. Người thì đoán chim đà điểu, người lại nghiêng về chim đại bàng hay chim công. Thế nhưng càng suy nghĩ theo hướng khoa học, bạn càng dễ đi vào ngõ cụt.

Chim nào nặng đúng 10 kg? Ảnh minh họa.

Câu đố này không kiểm tra kiến thức sinh học mà thử thách khả năng chơi chữ trong tiếng Việt. Chỉ cần đọc chậm lại một chút, bạn sẽ nhận ra trọng tâm không nằm ở "chim" mà nằm ở cách hiểu con số phía sau.

>> Chữ gì thêm sắc là con vật, thêm huyền là trái cây?

Đây là kiểu câu hỏi tưởng nghiêm túc nhưng thực chất lại rất tinh nghịch. Nó khiến người nghe ban đầu nghiêm mặt suy nghĩ, nhưng khi biết đáp án thì chỉ biết cười trừ. Chính sự bất ngờ đó làm cho câu đố trở nên thú vị. Càng đông người cùng đoán, không khí càng vui. Đây cũng là lý do những câu đố mẹo như thế này luôn được lan truyền rộng rãi.

