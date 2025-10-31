Một câu đố tưởng chỉ là trò vui ngôn ngữ, nhưng lại khiến bao người 'lú' vì sự biến hóa tài tình của tiếng Việt.

Bạn đã từng thử sức với những câu đố mẹo chơi chữ chưa? Nếu chưa, hãy sẵn sàng "xoắn não nhẹ" với câu hỏi cực thú vị này:

Giữ nguyên là một đồ vật / Thêm sắc là con vật / thêm huyền là một loại quả / Thêm hỏi là người lớn nhất anh em trong nhà?. Là chữ gì?.

Chữ gì thêm sắc là con vật, thêm huyền là trái cây? Ảnh minh họa.

Nghe qua tưởng phức tạp, nhưng thật ra lại là một "màn ảo thuật" của tiếng Việt – nơi chỉ cần thay đổi dấu thanh, nghĩa của từ đã biến hóa khôn lường.

Từ một chữ đơn giản, người ra đố đã khéo léo "xoay" ra bốn nghĩa khác nhau – vừa logic, vừa khiến người nghe phải bật cười vì quá thông minh! Vậy theo bạn, đó là chữ gì? Hãy thử suy nghĩ xem – có khi chỉ cần một dấu nhỏ thôi là bạn đã chạm đến đáp án rồi đấy!

Mộc Trà