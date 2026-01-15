Nghe qua tưởng là câu hỏi về giao thông đường thủy, nhưng càng nghĩ càng thấy “lạ đời”, xe gì chạy trên sông, không máy móc, không bánh xe?

Có một câu đố nghe rất đời nhưng đáp án lại khiến nhiều người bật cười vì độ thông minh của nó. Người ta hỏi rằng xe nào có thể chạy trên sông mà không cần động cơ hay bánh xe, nghe qua ai cũng nghĩ đến tàu thuyền hay phương tiện gì đó hiện đại. Có người còn nghi ngờ đây là câu đố mẹo đánh lừa người nghe. Càng suy nghĩ, câu hỏi càng trở nên thú vị vì rõ ràng xe thì phải chạy trên đường, sông thì phải có thuyền. Nhưng chính sự "tréo ngoe" này lại tạo nên nét hài hước rất riêng.

Xe nào chạy trên sông mà chẳng cần động cơ hay bánh xe? Ảnh minh họa.

Nhiều người suy luận đủ kiểu, từ công nghệ tương lai cho đến phép màu vật lý. Thực tế, đáp án lại vô cùng gần gũi và quen thuộc với tuổi thơ của không ít người. Chỉ cần đổi góc nhìn, bỏ qua khái niệm xe ngoài đời thực, mọi thứ bỗng trở nên hợp lý.

Đây chính là kiểu câu đố khiến người ta vừa ngạc nhiên vừa khoái chí khi nghe lời giải. Nó không đánh đố kiến thức mà thử thách khả năng liên tưởng và óc hài hước. Càng nghĩ kỹ, bạn càng thấy đáp án này đúng đến mức không thể cãi được.

>> Xem đáp án

