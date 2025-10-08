Cái gì có thể bị đóng lại nhưng không có cửa?

Một câu đố tưởng dễ mà lại khiến bao người phải vò đầu bứt tai, cái gì có thể đóng lại được, nhưng lại chẳng hề có cửa?

Bạn từng nghe nói "đóng cửa" thì quen rồi, nhưng "đóng mà không có cửa" thì hơi lạ đúng không? Ấy thế mà trong đời sống hằng ngày, thứ này lại xuất hiện thường xuyên, chỉ là ta không để ý.

Cái hay của câu đố này nằm ở chỗ nó không đánh đố trí tuệ, mà đánh đố... thói quen suy nghĩ. Đúng kiểu "càng nghĩ nhiều càng sai, càng đơn giản càng trúng".

Thử thách nhỏ này vừa vui vừa khiến đầu óc bạn linh hoạt hơn – mà biết đâu, bạn sẽ tìm ra đáp án trước khi kịp... đóng lại nụ cười của chính mình!

