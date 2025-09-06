Lại một câu đố tiếng Việt cực kỳ hóc búa nữa đang khiến không ít người đau đầu đây! Mọi người đã sẵn sàng chưa?

Câu đố lần này là: "Phá cái gì mà càng phá càng được khen ngợi?". Nghe có vẻ vô lý phải không? "Phá" thì phải bị chê trách, bị phạt, chứ sao lại được khen ngợi? Đó lại chính là sự thú vị và độc đáo của tiếng Việt. Một từ thôi nhưng mang nhiều ý nghĩa khác nhau, khiến chúng ta phải suy nghĩ và giải mã.

Câu đố này đã làm không ít người "vò đầu bứt tóc", ai cũng có những ý tưởng riêng, nhưng đáp án thì chỉ có một. Câu đố không chỉ là trò chơi giải trí, mà còn là cơ hội để bạn khám phá những khía cạnh bất ngờ của tiếng Việt. Hãy thử thách bản thân và rủ bạn bè cùng tìm ra câu trả lời.

>> Từ tiếng Việt nào tên nửa động vật, nửa thực vật?

Bạn có nghĩ mình đủ tinh ý để giải được câu đố tưởng chừng đơn giản mà lại cực kỳ khó này không?

>> Xem đáp án

Hi