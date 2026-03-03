Một câu đố ngắn gọn nhưng không phải ai cũng trả lời đúng ngay lần đầu tiên, bạn có đủ nhanh trí để đoán ra trước khi xem lời giải?

Trong kho tàng câu đố mẹo tiếng Việt, có những câu hỏi càng ngắn càng khiến người ta phải suy nghĩ nhiều hơn. Câu đố hôm nay nghe qua rất đơn giản: "Cái gì không có trống, chỉ có mái?". Thoạt đầu, nhiều người sẽ liên tưởng đến nhạc cụ hay sân khấu, bởi "trống" và "mái" đều là những từ quen thuộc trong đời sống.

Cái gì chỉ có mái, không có trống? Ảnh minh họa.

Thế nhưng càng nghĩ theo hướng đó lại càng rơi vào ngõ cụt. Điểm thú vị của câu đố nằm ở chỗ đánh lạc hướng người nghe bằng cách dùng từ đa nghĩa. Chỉ khi tạm gác cách hiểu thông thường và quan sát mọi thứ xung quanh mình, bạn mới có thể bật ra câu trả lời.

Không ít người phải bật cười khi biết đáp án vì nó quá gần gũi mà lại khó nhận ra. Vậy bạn đã nghĩ ra chưa, hay vẫn đang loay hoay giữa những suy luận của mình?

