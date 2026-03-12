Câu đố tiếng Việt tưởng chừng vô lý nhưng lại khiến nhiều người 'xoắn não', có loài cá chỉ bị bệnh sau khi chết, bạn có biết đáp án không?

Thoạt nghe câu hỏi "loài cá nào chết rồi mới bị bệnh", nhiều người chắc chắn sẽ cho rằng điều này hoàn toàn vô lý. Bởi khi đã chết thì làm sao còn mắc bệnh được nữa. Thế nhưng trong kho tàng câu đố mẹo tiếng Việt, những nghịch lý như vậy lại thường là chìa khóa dẫn tới đáp án.

Ở Việt Nam, loài cá nào chết rồi mới... bị bệnh? Ảnh minh họa.

Câu hỏi này không yêu cầu kiến thức sinh học phức tạp mà chủ yếu thử thách khả năng liên tưởng và chơi chữ của người nghe. Nhiều người suy nghĩ rất lâu, tìm đủ loại cá ngoài đời nhưng vẫn chưa ra lời giải.

Chính sự đánh lừa logic quen thuộc ấy khiến câu đố trở nên thú vị và khiến người ta càng tò mò hơn. Bạn thử suy nghĩ xem, liệu có loài cá nào mà cái tên của nó lại gợi đến việc "bị bệnh" sau khi đã chết?

>> Xem đáp án

Mộc Trà