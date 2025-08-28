Trong rất nhiều các loại 'cải' mà bạn từng ăn, từng nghe hay từng thấy thì bạn biết loại nào hơi dài, giọng tốt không?

Trong kho tàng câu đố dân gian, có những câu hỏi vừa gợi trí tò mò, vừa thể hiện sự sáng tạo trong cách chơi chữ, gắn liền với văn hóa và đời sống người Việt. Một trong số đó chính là thử thách: "Cải gì hơi dài, giọng tốt?".

>> Cái gì càng mất càng có lợi?

Thoạt nghe, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến các loại rau cải quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Nhưng nếu dừng lại ở đáp án thông thường, bạn sẽ bỏ lỡ "cái hay" thật sự của câu đố. Điểm hấp dẫn nằm ở sự liên tưởng giữa hình ảnh và ngôn từ: từ "cải" không chỉ đơn thuần là rau cải, mà còn gợi nhắc đến những khái niệm khác trong đời sống văn hóa, nghệ thuật. Chính sự nhập nhằng đầy thú vị này đã khiến người chơi phải suy nghĩ theo nhiều hướng khác nhau.

>> Xem đáp án

Mộc Trà