Trong kho tàng câu đố dân gian, có những câu hỏi nhỏ bé nhưng chứa đựng sự hóm hỉnh bất ngờ, khiến ai nghe cũng phải bật cười.

Một trong số đó là câu đố mẹo: "Cái gì càng mất càng có lợi?". Câu hỏi nghe qua tưởng chừng khó, vì bình thường mất mát thì thường đồng nghĩa với thiệt thòi. Nhưng chính sự đánh lạc hướng này lại tạo nên sức hấp dẫn cho câu đố.

Cái gì càng mất càng có lợi? Ảnh minh họa.

Câu đố này không chỉ mang tính giải trí mà còn cho thấy sự phong phú, linh hoạt của tiếng Việt. Trong những buổi trò chuyện, chỉ cần một câu đố như thế, không khí đã trở nên rộn ràng, thân mật hơn.

Đặc biệt, đối với trẻ nhỏ, câu đố này còn là cách để khơi gợi sự tò mò, rèn luyện tư duy liên tưởng. Với người lớn, nó lại là một kỷ niệm gợi nhớ về tuổi thơ, về những lần chơi đố vui bên bạn bè, người thân.

