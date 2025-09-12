Giải mã bài toán di chuyển que diêm để có phép tính đúng

Một bài toán nhỏ từ những que diêm cũ kỹ, nhưng lại ẩn chứa một bí mật lớn về khả năng tư duy của bạn.

Bức ảnh trên đưa chúng ta đến một trò chơi trí tuệ quen thuộc nhưng chưa bao giờ hết thú vị: đố di chuyển que diêm để biến phép tính sai thành đúng. Ở đây, ta thấy phép tính ban đầu là 18 + 3 = 13, hiển nhiên là sai hoàn toàn. Nhưng cái hay nằm ở chỗ, chỉ cần một chút tinh mắt và khéo léo, di chuyển duy nhất một que diêm thôi là mọi thứ sẽ thay đổi.

Người xem sẽ phải căng não quan sát từng con số, tưởng tượng xem que diêm nào có thể "nhảy chỗ" để tạo ra một phép toán hợp lý. Cái khó cũng chính là cái vui – bởi nhìn qua tưởng dễ, nhưng khi bắt tay giải thì không ít người vò đầu bứt tai. Đây là dạng câu đố vừa rèn luyện khả năng suy luận, vừa mang lại những phút giây thư giãn dí dỏm.

>> Di chuyển một que diêm để sửa phép tính sai

Thử thách này khiến ta nhận ra, đôi khi chỉ một thay đổi rất nhỏ cũng có thể xoay chuyển cả tình thế. Vậy bạn đã tìm ra cách di chuyển que diêm để phép tính trở nên chính xác chưa? Nếu chưa, hãy tiếp tục thử, bởi đáp án luôn nằm trong tầm mắt nhưng lại rất dễ bị bỏ qua!

>> Xem đáp án

Mộc Trà