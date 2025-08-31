Di chuyển một que diêm để sửa phép tính sai

Nghe đơn giản, nhưng tin mình đi, hơn 90% người thử đều phải vò đầu bứt tai, thậm chí 'cà khịa chính mình' vì… nghĩ mãi không ra.

Hãy cùng đón nhận thử thách tư duy đỉnh cao với câu đố "Di chuyển 1 que diêm để phép tính đúng?" đang gây sốt cộng đồng mạng! Bức ảnh mà bạn thấy không chỉ là một phép tính đơn thuần, mà còn là một bài toán hóc búa yêu cầu sự quan sát tỉ mỉ, tư duy logic sắc bén và khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ.

Nhiệm vụ của bạn là tìm ra giải pháp để di chuyển duy nhất 1 que diêm, biến phép tính này thành một phương trình toán học hoàn toàn chính xác. Đây không chỉ là một trò chơi giải trí, mà còn là bài kiểm tra khả năng sáng tạo và giải quyết vấn đề của bạn. Đừng vội bỏ cuộc! Hãy suy nghĩ thật kỹ, thử nghiệm các khả năng và khám phá những điều bất ngờ mà bạn có thể chưa nghĩ đến.

Mộc Trà