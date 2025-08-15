Di chuyển que diêm để có phép tính đúng

Bạn chỉ di chuyển một que diêm để biến phép tính sai thành đúng, nghe thì đơn giản, nhưng để nhìn ra đúng que cần đổi thì không phải dễ.

Trong cuộc sống hối hả, đôi khi chúng ta cần một chút thư giãn và thử thách nho nhỏ để đánh thức trí óc. Một trong những trò chơi kinh điển nhưng không bao giờ lỗi thời chính là giải đố que diêm. Với một vài que diêm đơn giản, bạn có thể tạo ra vô vàn phép tính sai, và nhiệm vụ của bạn là di chuyển chỉ một que để biến nó thành một phép tính đúng.

Bức ảnh này chính là một ví dụ điển hình. Phép tính hiện tại là 6×2+1=5, một kết quả rõ ràng là không chính xác. Thoạt nhìn, có vẻ như không thể nào sửa chữa được chỉ bằng một que diêm. Nhưng hãy tin tôi, câu trả lời nằm ngay trước mắt bạn.

>> Người IQ mới di chuyển 1 que diêm để phép tính đúng

Đây là một bài toán đòi hỏi sự tinh ý và một chút sáng tạo, không chỉ là kiến thức toán học thông thường. Đừng vội nản lòng, hãy quan sát kỹ từng con số, từng dấu phép tính. Có khi, việc thay đổi một chút ở vị trí của một que diêm lại mang đến một kết quả bất ngờ. Liệu bạn có thể di chuyển một que diêm ở đâu để biến bài toán này thành sự thật? Hãy thử thách bản thân và tìm ra đáp án nhé!

>> Xem đáp án

Mộc Trà