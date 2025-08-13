Người IQ mới di chuyển 1 que diêm để phép tính đúng

Di chuyển 1 que diêm là biến phép tính sai thành đúng? Nghe thì đơn giản nhưng lại khiến không ít 'cao thủ toán học' phải vò đầu bứt tai.

Trước mắt bạn là phép tính 8 + 3 = 18, và rõ ràng là quá sai. Nhưng đừng vội bỏ cuộc, vì chỉ cần một nước đi khéo léo, bạn sẽ đưa nó về đúng chuẩn.

Điểm thú vị của câu đố này là nó không chỉ kiểm tra khả năng tính toán, mà còn thử thách óc quan sát và trí tưởng tượng của bạn. Bạn sẽ phải nhìn từng que diêm, tưởng tượng ra các con số mới, thậm chí vẽ chúng trong đầu trước khi ra tay. Có người thử đổi dấu cộng thành dấu trừ, có người hô biến số 8 thành số 6, thậm chí có người sáng tạo tới mức biến số 3 thành số 9 – nhưng liệu cách nào mới thật sự đúng?

Lưu ý, người giải chỉ được phép di chuyển 1 que diêm, không vứt, bẻ gãy hay xếp chồng diêm lên nhau.

Câu đố kiểu này tưởng chơi cho vui, nhưng lại giúp não bạn vận động như đang tập gym. Mỗi lần thử một cách, bạn sẽ thấy mình tiến gần hơn tới lời giải. Và khi tìm ra đáp án, cảm giác "A ha!" sẽ khiến bạn cười khoái chí và muốn gửi ngay cho bạn bè thử sức.

>> Xếp 3 que diêm thành hình chữ nhật

Hãy nhìn thật kỹ, phân tích từng que diêm, và nhớ rằng chỉ 1 que duy nhất được phép di chuyển. Liệu bạn sẽ chọn lấy que nào? Đặt nó ở đâu? Và làm thế nào để phép tính này trở nên chuẩn không cần chỉnh?

>> Xem đáp án

Mộc Trà