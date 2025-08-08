Di chuyển que diêm nào để '10-3 = 81' đúng

Rõ ràng, 10 trừ 3 không thể bằng 81, và nhiệm vụ của bạn là chỉ thay đổi vị trí của một que diêm để phép tính trở nên đúng.

Điểm hấp dẫn của câu đố này nằm ở chỗ nó đòi hỏi người chơi không chỉ vận dụng khả năng tính toán, mà còn phải quan sát tinh tế, tưởng tượng và sáng tạo trong việc thay đổi hình dạng các con số. Chỉ cần một que diêm được di chuyển khéo léo, con số hoặc dấu phép toán sẽ thay đổi hoàn toàn, từ đó tạo nên một phép tính đúng về mặt số học.

Lưu ý, người giải chỉ được phép di chuyển 1 que diêm, không vứt, bẻ gãy hay xếp chồng diêm lên nhau.

Những câu đố que diêm như thế này thường gây ra sự tò mò lớn, khiến người chơi "đau đầu" suy nghĩ nhưng lại vô cùng hứng thú khi tìm ra đáp án. Không chỉ phù hợp để rèn luyện trí óc, nó còn mang lại cảm giác giải trí nhẹ nhàng, phù hợp cho mọi lứa tuổi.

>> Di chuyển 4 que diêm nào để được 3 tam giác?

Tóm lại, bức ảnh không chỉ là một trò chơi trí tuệ đơn thuần, mà còn là một lời mời gọi người chơi bước vào thế giới của sự sáng tạo và logic, nơi mà chỉ một thay đổi nhỏ có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

>> Xem đáp án

Mộc Trà