Câu đố que diêm: 0 + 5 = 8, liệu có cứu được không?

Một phép tính sai nhìn là thấy ngay, nhưng chỉ với một que diêm, bạn hoàn toàn có thể biến nó thành đúng.

Câu đố nhỏ gọn, vui nhộn nhưng đủ khiến nhiều người phải ngẫm nghĩ vài phút mới bật ra tiếng "à!". Bạn có đủ tinh mắt để tìm ra cách giải không?

Nhìn vào phép tính 0 + 5 = 8, ai cũng biết kết quả này hoàn toàn sai, nhưng thử thách ở đây là không được xóa, không được thêm mà chỉ được phép di chuyển đúng một que diêm.

Nghe thì đơn giản nhưng khi bắt tay vào suy nghĩ, nhiều người lại thấy mọi thứ rối tung cả lên. Có người loay hoay chỉnh số 0, người khác lại cố xoay xở với dấu cộng nhưng vẫn không ra kết quả hợp lý. Chính sự giới hạn "chỉ một que diêm" khiến câu đố trở nên thú vị và đánh trúng tâm lý thích chinh phục của người chơi.

>> Di chuyển que diêm nào để 8 - 1 = 10 đúng?

Càng nghĩ càng buồn cười vì đáp án thực ra rất gần, chỉ cần đổi góc nhìn một chút là ra ngay. Đây là kiểu câu đố rất phù hợp để giải trí, thư giãn và thử độ nhanh nhạy của não bộ. Không ít người sau khi biết đáp án đã phải bật cười vì thấy mình bị "đánh lừa" quá dễ dàng.

>> Đáp án

Mộc Trà