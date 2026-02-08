Di chuyển que diêm nào để 8 - 1 = 10 đúng?

Chỉ với một que diêm nhỏ bé, bạn có thể biến một phép tính sai lè thành hoàn toàn chính xác.

Nhìn vào phép tính 8 - 1 = 10, hầu hết mọi người đều lắc đầu vì quá vô lý. Thế nhưng, luật chơi lại rất đơn giản: chỉ được di chuyển đúng một que diêm để phép tính trở nên đúng. Nghe qua thì dễ, nhưng khi bắt tay vào làm, không ít người lại rơi vào cảnh "đứng hình".

Lưu ý, người giải chỉ được phép di chuyển 1 que diêm, không vứt, bẻ gãy hay xếp chồng diêm lên nhau.

Có người thử bẻ dấu bằng, người lại loay hoay với các con số mà vẫn chưa ra kết quả. Câu đố này đánh trúng tâm lý thích thử thách và khám phá những điều khác lạ trong tư duy. Chính sự đơn giản nhưng bất ngờ ấy khiến nó trở thành trò giải trí nhẹ nhàng, giúp não bộ thư giãn mà vẫn đầy hứng thú. Bạn đã nghĩ ra cách giải chưa, hay vẫn đang xoay que diêm trong đầu?

>> Đáp án

Mộc Trà