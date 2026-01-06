Chỉ cần để ý một chút tên tỉnh, bạn sẽ phát hiện ra những “nhân vật” bốn chân quen thuộc... Vừa học vừa chơi, xem bạn nghĩ ra không nhé!

Trong lúc rảnh rỗi, một câu đố vui bất ngờ được truyền tay nhau với câu hỏi nghe rất lạ: tỉnh nào ở Việt Nam có tên của một con vật? Nhiều người ban đầu nghĩ chắc là bẫy chữ hay chơi chữ phức tạp, nhưng càng nghĩ lại càng thấy đơn giản đến bất ngờ.

Tỉnh nào ở Việt Nam có tên của một con vật? Ảnh minh họa.

Không ít người sau vài phút suy nghĩ thì bật cười vì nhận ra đáp án nằm ngay trước mắt bấy lâu nay mà không để ý. Điều thú vị là câu đố không chỉ có một đáp án, mà có nhiều tỉnh cùng "góp mặt".

Chỉ cần đọc chậm lại tên tỉnh, tách từng chữ ra là thấy ngay con vật quen thuộc xuất hiện. Chính sự gần gũi và bất ngờ này khiến câu đố trở nên vui nhộn, nhẹ nhàng và rất dễ lan truyền. Có người còn đùa rằng Việt Nam không chỉ phong phú về địa lý mà còn "đa dạng sinh học" ngay trong tên gọi. Càng nghĩ càng thấy thú vị, càng đọc càng thấy buồn cười vì sự tinh tế của tiếng Việt. Một câu đố nhỏ nhưng đủ để mang lại vài phút thư giãn thoải mái. Và nếu đem ra đố bạn bè, khả năng cao là sẽ có người đoán sai trước khi bật cười vì đáp án quá quen.

>> Xem đáp án

