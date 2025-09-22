Tên tỉnh duy nhất Việt Nam vừa có dấu hỏi, vừa có dấu ngã?

Sau sáp nhập, Việt Nam có 28 tỉnh nhưng trong đó chỉ một tỉnh duy nhất tên gọi vừa có dấu hỏi, vừa có dấu ngã, đó là tỉnh nào?

Bạn đã bao giờ nghe qua một câu đố vừa gợi tò mò, vừa khiến mình phải bật cười chưa? Câu hỏi lần này là: "Tên tỉnh duy nhất Việt Nam vừa có dấu hỏi, vừa có dấu ngã?". Nghe qua tưởng dễ, nhưng nếu không tinh ý thì rất dễ bị lừa bởi chính các dấu thanh trong tiếng Việt.

Câu đố này chẳng những kiểm tra kiến thức địa lý, mà còn thử thách khả năng "soi" chữ nghĩa của bạn.

Đây chính là điểm thú vị, khiến câu đố trở thành một trò giải trí nhẹ nhàng giữa bạn bè. Thay vì tranh cãi chuyện nghiêm túc, thử "đố nhau chơi" để không khí rộn ràng hơn xem sao. Đôi khi, một chút dí dỏm từ câu đố cũng đủ làm cho cả buổi trò chuyện thêm phần vui vẻ. Và biết đâu, bạn sẽ tìm được một "cao thủ đoán chữ" ngay trong nhóm của mình!

Bạn có muốn tôi bật mí luôn đáp án hay để bạn giữ lại làm bí mật đi "chọc cười" người khác?

Mộc Trà