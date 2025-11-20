Trong số 34 tỉnh, thành nước ta có một địa phương sở hữu diện tích gần như tương đồng tuyệt đối với tỉnh Khánh Hòa – lên đến 99,8%.

Nếu bạn yêu thích những câu đố xoay quanh các tỉnh thành Việt Nam, đây chắc chắn là một câu hỏi khiến bạn tò mò ngay từ giây đầu tiên: Tỉnh nào của Việt Nam có diện tích bằng 99,8% tỉnh Khánh Hòa?

Thoạt nghe, nhiều người sẽ đoán lung tung: từ vùng núi Tây Nguyên, ven biển miền Trung cho tới khu vực trung du miền Bắc. Nhưng để nhận ra rằng Việt Nam có 34 tỉnh, thành phố và tìm ra địa phương có diện tích gần tương đương nhau trên 99%, thì hẳn kiến thức địa lý của bạn phải... cực kỳ 'thâm hậu'.

Điều thú vị của câu đố này không chỉ nằm ở con số 99,8% – một tỉ lệ gần như trùng khớp – mà còn giúp bạn khám phá cách các tỉnh thành Việt Nam có diện tích phân bố rất đặc biệt: có nơi tưởng lớn nhưng hóa ra... gần như bằng nhau đến từng kilômet vuông.

>> Tên tỉnh duy nhất Việt Nam có dấu vừa hỏi, vừa ngã?

Bài viết gợi mở cho độc giả sự tò mò, kích thích bạn thử sức xem mình có thực sự "rành" về địa lý nước nhà. Bạn sẽ bất ngờ khi phát hiện rằng có rất nhiều cặp tỉnh thành có diện tích gần như bằng nhau.

>> Xem đáp án

Mộc Trà