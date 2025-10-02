Bạn đã bao giờ 'soi' bản đồ Việt Nam để xem xã nào có tên ngắn nhất chưa? Chỉ vỏn vẹn 3 chữ cái thôi, nghe vừa gọn vừa lạ.

Nhưng điều thú vị hơn cả là ở một tỉnh, số lượng những xã có tên ngắn bất ngờ. Câu đố lần này không chỉ là một trò chơi chữ nhẹ nhàng, mà còn gợi cho chúng ta một cách nhìn khác về sự độc đáo trong địa danh Việt Nam. Bởi lẽ, tên làng, tên xã vốn dĩ được đặt theo nhiều yếu tố lịch sử, địa lý, văn hóa – vậy mà lại có những nơi "tiết kiệm chữ" đến đáng yêu.

Tỉnh nào có nhiều xã tên ngắn nhất Việt Nam? Ảnh minh họa.

Hãy thử đoán xem, tỉnh nào là "quê hương của những cái tên ngắn gọn nhất nước"? Nếu bạn trả lời đúng, coi như đã có thêm một "bí kíp" để trổ tài trong những buổi trò chuyện vui vẻ với bạn bè.

>> Tên tỉnh duy nhất Việt Nam có dấu vừa hỏi, vừa ngã?

Một câu đố vừa vui, vừa học được thêm chút kiến thức về quê hương đất nước - còn chần chờ gì nữa mà không thử đoán ngay nào!

>> Xem đáp án

Hi