Một câu đố thú vị dành cho những ai yêu thích khám phá địa danh: 'Tỉnh nào giữ kỷ lục xã phường tên dài nhất Việt Nam?'.

Trong kho tàng câu đố về địa lý Việt Nam, luôn có những câu hỏi "xoắn não" nhưng lại đầy thú vị. Và câu hỏi hôm nay chính là: "Tỉnh nào có nhiều xã phường tên dài nhất Việt Nam?". Nghe thôi đã thấy... mệt, vì nghĩ đến cái tên dài lê thê là đủ để người ta hụt hơi đọc.

Nhiều người sẽ đoán ngay những tỉnh nổi tiếng rộng lớn như Nghệ An, Thanh Hóa hay Hà Nội. Nhưng điều bất ngờ lại nằm ở chỗ đáp án không hẳn đúng như tưởng tượng. Đây là cơ hội để bạn vừa ôn lại kiến thức địa lý, vừa có thêm một kỷ lục "vui vui" để kể với bạn bè.

Nếu bạn đang muốn tìm một trò vui để khuấy động không khí, hãy thử thả câu hỏi này ra. Đảm bảo ai nghe cũng phải tò mò và tranh nhau đoán cho bằng được!

