Trong kho tàng đố vui Việt Nam, một trong những dạng câu đố thú vị nhất chính là các câu đố liên quan đến tiếng Việt và tỉnh thành.

Sau sáp nhập, Việt Nam có 34 tỉnh, thành trải dài từ Bắc chí Nam, và việc lấy tên các tỉnh để tạo ra trò chơi chữ, câu đố mẹo đã trở thành một cách giải trí đầy duyên dáng. Chỉ một chút tinh ý, một chút sáng tạo, bạn sẽ thấy tên tỉnh nào cũng có thể trở thành 'nguyên liệu' cho những màn đố vui bất ngờ.

Trong số đó, nổi bật có một câu đố khá thú vị: 'Tỉnh nào của nước ta trong tên có 3 chữ H?'. Nghe qua thì ai cũng phải cau mày suy nghĩ. Bởi lẽ, làm gì có tỉnh nào trong tên lại có tới ba chữ 'H'? Nhưng khi bắt tay vào tìm, bạn sẽ dần nhận ra nó thật sự tồn tại. Giờ nhiệm vụ của bạn là rà soát tên của 28 tỉnh để tìm ra đáp án.

Tỉnh nào của Việt Nam trong tên có 3 chữ H?

Câu đố này không chỉ rèn luyện trí nhớ địa lý, mà còn khiến bạn không chỉ nhớ tên các tỉnh thành, mà còn để ý đến từng con chữ trong cách viết. Và chính sự bất ngờ đó tạo nên niềm vui.

Bạn thử nhẩm xem, từ Bắc xuống Nam, tỉnh nào có ba chữ "H"? Nghệ An? Hà Tĩnh? Phú Thọ? Nghe chừng chưa đúng. Nhưng nếu bình tĩnh, lướt qua bản đồ Việt Nam, bạn sẽ bất ngờ nhận ra có tận hai tỉnh đáp ứng yêu cầu.

Đó là những cái tên vừa quen thuộc, vừa dễ gợi hình dung. Một ở miền Bắc Trung Bộ, một ở miền Duyên hải Nam Trung Bộ. Cả hai đều nổi tiếng với cảnh đẹp và con người hiếu khách.

Với lối chơi đơn giản, bất kỳ ai cũng có thể tham gia, câu đố này mang đến tiếng cười nhẹ nhàng, vừa giúp thư giãn, vừa khơi gợi trí tò mò. Nó cũng là một cách thú vị để gắn kết mọi người trong những buổi tụ họp bạn bè, gia đình.

Mộc Trà