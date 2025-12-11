Tên tỉnh duy nhất Việt Nam có 2 chữ 'nh'?

Câu đố nghe tưởng đơn giản nhưng lại khiến nhiều người bối rối vì ngay cả việc nhớ tên 34 tỉnh thành Việt Nam đã là một thách thức.

Bạn tự tin mình nắm rõ tên 34 tỉnh thành Việt Nam chứ? Vậy thử thách nhỏ này sẽ kiểm tra trí nhớ địa lý của bạn ngay lập tức. Câu đố đặt ra như sau: "Tên tỉnh duy nhất có 2 chữ 'nh'?". Nghe thì đơn giản, nhưng khi bắt đầu liệt kê trong đầu, bạn sẽ thấy không hề dễ chút nào.

Ảnh minh họa.

Hầu hết tên tỉnh chỉ chứa một chữ 'nh', thậm chí nhiều tỉnh không có chữ nào. Thế nhưng có một tỉnh đặc biệt lại sở hữu tận hai chữ 'nh' ngay trong tên gọi. Bạn thử đọc chậm lại từng cái tên, từ Bắc vào Nam xem cái tên đặc biệt này có bật ra không.

Đây là câu đố cực phù hợp để chơi trong các buổi sinh hoạt lớp, game show mini hay chỉ để "thử tài" bạn bè cho vui. Và nếu bạn đã nghĩ ra rồi, xin chúc mừng! Còn nếu chưa, đừng lo - đáp án chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ vì hóa ra nó... gần ngay trước mắt.

Bạn đã sẵn sàng khám phá chưa? Hãy thử đoán trước khi xem đáp án nhé!

>> Xem đáp án

