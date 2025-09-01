Tên tỉnh duy nhất Việt Nam bắt đầu bằng chữ 'B' sau sáp nhập?

Trước sáp nhập, ai cũng tự tin trả lời liền, nhưng hiện nay lại ngồi gãi đầu, nhíu mày vì chợt nhớ ra Việt Nam đã có những thay đổi.

Với những ai còn nhớ 63 tỉnh thành lúc trước thì trong đầu hiện lên hàng loạt cái tên: Bình Định, Bình Thuận, Bến Tre, Bạc Liêu, Bắc Giang... Nhưng rồi bạn chợt nhận ra câu đố lại nhấn mạnh 'sau sáp nhập' – à ha, thế là mới rắc rối! Chỉ một chữ 'B' thôi mà khiến bao người rơi vào 'ma trận địa lý học'. Vừa đoán vừa cười, vừa tự trách mình vẫn còn chưa nắm được tên các tỉnh thành sau sáp nhập.

Cái hay là trò chơi này không chỉ kiểm tra trí nhớ mà còn gợi lại bao kiến thức thú vị về địa phương Việt Nam. Đáp án thì nghe qua ai cũng gật gù "À, hóa ra vậy!". Một câu đố nhỏ, nhưng đủ để tạo không khí vui vẻ, thách thức sự nhanh trí và khơi lại niềm hứng thú với bản đồ quê hương. Thế bạn đã có câu trả lời chưa, hay vẫn còn đang "Băn khoăn chữ B"?

Mộc Trà