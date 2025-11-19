Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc… đi khỏi Việt Nam, vòng một vòng quanh Trái Đất, rồi trở về đúng nơi bạn đã đứng chưa?

Nghe như một hành trình du lịch vòng quanh thế giới cực kỳ hoành tráng, nhưng thật ra chỉ để trả lời một câu hỏi cực kỳ 'hack não': Nước nào cách Việt Nam 1 vòng Trái Đất?.

Câu hỏi nghe tưởng như thuộc dạng kiến thức địa lý đỉnh cao, khiến nhiều người vội vàng bật bản đồ thế giới, xoay xoay quả địa cầu, rồi gật gù như những chuyên gia thám hiểm.

Nhưng rồi càng nghĩ càng thấy... vô lý. Ủa? Nước nào mà lại cách đúng một vòng chứ không phải nửa vòng hay vài ngàn cây số? Liệu có quốc gia bí ẩn nằm sau lưng Việt Nam?

Chính sự mập mờ này lại tạo nên sức hút của câu đố. Nó khiến người ta tò mò, buộc phải suy luận, rồi bật cười khi nhận ra: Câu hỏi không phải để đố kiến thức – mà để thử độ linh hoạt của bạn!

Còn đáp án là gì ư? Xin phép giữ bí mật để niềm tò mò của độc giả được lên tới đỉnh điểm! Chỉ biết rằng, khi bạn biết rồi, bạn sẽ "à há!" rồi bật cười vì câu đố... tưởng địa lý mà lại không phải địa lý chút nào.

Mộc Trà