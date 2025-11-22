Bạn có sẵn sàng thử tài suy luận với một câu đố cực kỳ thú vị về địa danh Việt Nam không?

Ở bức ảnh gợi ý, bạn sẽ bắt gặp hai nhân vật quen thuộc trong văn hóa Á Đông: một phú ông với cái bụng tròn, tay ôm bao vàng. Người kia râu trắng, tay cầm gậy và trái đào tượng trưng cho trường thọ.

Tuy hình ảnh mang phong cách hoạt họa vui nhộn, nhưng các chi tiết lại được sắp xếp rất khéo léo để gợi ra tên một tỉnh của Việt Nam. Người chơi cần tinh ý quan sát từng biểu tượng, kết hợp với vốn hiểu biết về các địa danh quen thuộc để tìm lời giải đúng nhất.

>> Tên tỉnh duy nhất Việt Nam có dấu vừa hỏi, vừa ngã?

Đây là dạng câu đố không chỉ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận mà còn mang lại cảm giác thích thú như đang khám phá kho tàng địa lý Việt Nam theo cách hết sức nhẹ nhàng và hài hước. Dù bạn là học sinh, người lớn hay chỉ đơn giản là người yêu thích trò chơi trí tuệ, câu đố "Đây là tỉnh nào của Việt Nam?" chắc chắn sẽ khiến bạn bật cười và bất ngờ với đáp án sau cùng.

Hãy thử nhìn thật kỹ bức tranh, ghép các dấu hiệu lại với nhau và xem bạn đoán đúng không nhé!

>> Xem đáp án

Mộc Trà