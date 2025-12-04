Cầu Đình Khao 2.800 tỷ đồng khởi công ngày 19/12

Vĩnh LongCầu Đình Khao dài 4,3 km, vốn đầu tư hơn 2.852 tỷ đồng, sẽ thay phà qua sông Cổ Chiên, tăng kết nối quốc lộ 57 và 53 với quốc lộ 1, dự kiến hoàn thành sau 3 thi công.

Theo Tỉnh ủy Vĩnh Long, công trình được triển khai theo hình thức PPP, hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

Tuyến bắt đầu từ đường tỉnh 902 (gần tuyến tránh quốc lộ 57) thuộc xã Nhơn Mỹ và kết thúc tại quốc lộ 57, xã Phú Phụng. Riêng cầu chính vượt sông Cổ Chiên dài hơn 1,5 km, rộng 17,5 m với 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Phối cảnh cầu Đình Khao bắc qua sông Cổ Chiên. Ảnh: Ban quản lý dự án

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 2.852 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 613 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 1.645 tỷ đồng. Thời gian thi công dự kiến ba năm.

Sông Cổ Chiên dài hơn 80 km, là một nhánh của sông Tiền, đóng vai trò ranh giới tự nhiên giữa Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh (cũ). Khi hoàn thành, cầu Đình Khao trở thành cây cầu thứ hai bắc qua sông Cổ Chiên, thay phà hiện hữu, giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm ùn tắc và tăng liên kết giữa quốc lộ 57, 53 và quốc lộ 1.

Vị trí xây cầu Đình Khao bắc qua sông Cổ Chiên. Đồ họa: Khánh Hoàng

Trước đó 10 năm, cầu Cổ Chiên nối Bến Tre - Trà Vinh được đưa vào sử dụng với vốn đầu tư 2.300 tỷ đồng, dài gần 1,6 km, góp phần rút ngắn hành trình khoảng 70 km từ TP HCM về Trà Vinh, Sóc Trăng.

An Bình