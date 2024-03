Cầu dài 40 m thông xe sau hai lần lùi tiến độ

Thừa Thiên - HuếCầu Lợi Nông dài hơn 40 m, rộng 24 m được đầu tư với kinh phí 100 tỷ đồng cơ bản hoàn thành sau gần 6 năm thi công, hai lần lùi tiến độ.

Sáng 19/3, nhiều phương tiện đã qua lại cầu Lợi Nông bắc qua sông cùng tên ở phường An Đông, TP Huế. Đơn vị thi công đã thảm nhựa mặt cầu, hoàn thành đường lên xuống hai bên đường Tôn Quang Phiệt và Hải Triều. Hệ thống bồn hoa, đèn điện đang được công nhân gấp rút hoàn thiện.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Thừa Thiên Huế cho biết còn một hộ dân nằm trong dự án chưa di dời dù đã nhận tiền bồi thường, bốc thăm đất tái định cư. Dự kiến tháng 4, cầu Lợi Nông sẽ hoàn thành các công trình phụ trợ và đưa vào sử dụng.

Cầu dài 40m thông xe sau 6 năm thi công Cầu Lợi Nông được thông xe sau 6 năm thi công. Video: Võ Thạnh

Cầu Lợi Nông được đầu tư 32 tỷ đồng, khởi công năm 2018 với thiết kế mặt đường rộng 10 m, dài hơn 40 m, kết nối hai khu đô thị mới An Cựu và Đông Nam Thủy An. Công trình do Ban Quản lý phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư và dự kiến hoàn thành vào năm 2020.

Tuy nhiên, công trình mới xong phần thô hạng mục cầu và kè đá thì dừng lại. Nguyên nhân là thiết kế, lập dự án chưa phù hợp thực tế, đường dẫn hai đầu cầu không đồng mức với đường Tôn Quang Phiệt, đường Hải Triều, ảnh hưởng đến tổ chức giao thông.

Cầu Lợi Nông bắc qua sông Lợi Nông hay còn gọi là sông An Cựu. Ảnh: Võ Thạnh

Năm 2020, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã nâng tổng mức đầu tư dự án lên 100 tỷ đồng (tăng 68 tỷ đồng) từ nguồn vốn ngân sách địa phương. Trong đó, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tăng 24,7 tỷ đồng, mở rộng mặt cầu theo quy hoạch được duyệt gần 34 tỷ đồng và các chi phí đầu tư xây dựng khác.

Theo thiết kế mới, cầu Lợi Nông dài hơn 40 m, khổ cầu mở rộng lên 24 m, phía dưới khung dầm dạng mái vòm, là công trình vĩnh cửu bằng bêtông cốt thép. Theo kế hoạch cầu hoàn thành năm 2022.

Võ Thạnh