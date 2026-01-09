Câu chuyện về nước mắm giúp nữ sinh nhận học bổng 9 tỷ đồng từ Cornell

Trần Minh Hà trúng tuyển Đại học Cornell, trường top đầu Mỹ, với học bổng trị giá 9 tỷ đồng nhờ bài luận xoay quanh đặc sản của người Việt - nước mắm.

Cô gái sinh năm 2006 nhận kết quả tuyển sinh và học bổng trị giá 9 tỷ đồng vào ngày 19/12. Với nữ sinh, đây không chỉ là kết quả trúng tuyển vào một đại học hàng đầu thế giới, mà còn là dấu mốc cho hành trình chuẩn bị hồ sơ kéo dài nhiều năm, được đầu tư nghiêm túc và có định hướng rõ ràng.

"Em rất xúc động vì kết quả này phản ánh đúng những gì em đã suy nghĩ, tìm tòi và kiên trì theo đuổi trong suốt thời gian dài", Minh Hà chia sẻ.

Bài luận chính của Minh Hà xoay quanh những chi tiết gắn với bản sắc Việt, trong đó có mùi nước mắm trong căn bếp Hà Nội. Qua đó, em kể về hành trình rời Việt Nam học tập ở nước ngoài và lần đầu ý thức rõ ràng về bản sắc của mình và quay trở lại với một câu hỏi lớn: Làm thế nào để theo đuổi tăng trưởng kinh tế mà không ai bị bỏ lại phía sau. Từ những trải nghiệm sống xuyên biên giới, nữ sinh xác định mục tiêu vận dụng tư duy phân tích, toán học và kinh tế để hướng tới phát triển công bằng và bền vững cho Việt Nam.

Từ hình ảnh nước mắm trong bài luận, Minh Hà tiếp tục triển khai câu chuyện ngoài đời thực. Trong thời gian học tập tại Singapore, nơi nước mắm không phải là hương vị quen thuộc, nữ sinh chủ động tổ chức các hoạt động giới thiệu ẩm thực Việt trong cộng đồng học sinh quốc tế, qua đó, chia sẻ các giá trị văn hóa gắn với nước mắm và những món ăn truyền thống. Các hoạt động này thể hiện cách Minh Hà gìn giữ bản sắc cá nhân trong môi trường đa văn hóa và liên kết trải nghiệm sống với định hướng học thuật lâu dài.

Trần Minh Hà xuất sắc trúng tuyển Đại học Cornell - Ivy League. Ảnh: American Study

Bài luận là một trong những yếu tố quan trọng giúp Minh Hà trúng tuyển Cornell, một trong 8 trường thuộc nhóm Ivy League, hệ thống các trường tinh hoa lâu đời của Mỹ. Em được học bổng toàn phần ASEAN của Chính phủ Singapore, hiện theo học chương trình trung học tại Singapore, việc sớm tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế giúp Minh Hà hình thành tư duy độc lập và có lợi thế trong việc xây dựng hồ sơ, song cũng đặt ra không ít thách thức khi chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển đại học Mỹ.

Theo Minh Hà, khó khăn lớn nhất là thiếu hình dung cụ thể về cách học sinh Việt Nam thường xây dựng hồ sơ cho các đại học hàng đầu. Đặc biệt, việc xác định hướng đi cho bài luận cá nhân từng khiến em mất nhiều thời gian.

"Em từng loay hoay với câu hỏi mình là ai và điều gì thực sự có ý nghĩa với bản thân. Chỉ khi nhìn lại chính những trải nghiệm sống và học tập của mình, em mới dần tìm ra cách kể câu chuyện phù hợp", Minh Hà nói.

Thông qua nhiều buổi trao đổi chuyên sâu với giáo viên dạy luận tại American Study để tìm ra ý tưởng chính, Minh Hà dành gần hai tháng rà soát lại hành trình cá nhân, xác định điểm mạnh và trục chủ đề xuyên suốt. Từ quá trình đó, ý tưởng cho bài luận chính dần được định hình, phản ánh rõ bản sắc cá nhân và định hướng học thuật của nữ sinh.

Minh Hà cùng hội sinh viên Việt Nam tại Singapore. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhận xét về hồ sơ của Minh Hà, Thạc sĩ Harvard Trần Đắc Minh Trung, Phó tổng giám đốc American Study cho rằng bài luận của nữ sinh có giọng văn mạch lạc, thể hiện chiều sâu tư duy và sự liên kết chặt chẽ giữa trải nghiệm cá nhân, định hướng học thuật và giá trị theo đuổi. Đây là yếu tố giúp hồ sơ của Hà tạo được dấu ấn với hội đồng tuyển sinh.

Song song với bài luận, Minh Hà xây dựng hồ sơ học thuật và hoạt động ngoại khóa theo một định hướng nhất quán. Em đạt SAT 1530, IELTS 8.5 và điểm tuyệt đối 5/5 môn AP Statistics. Trong những năm trung học, Hà giữ vai trò Chủ tịch Câu lạc bộ Toán học, tổ chức nhiều hoạt động học thuật cho học sinh và dẫn dắt các sự kiện như hội thảo toán học và chương trình phổ cập kiến thức cho học sinh khóa dưới.

Bên cạnh học thuật, cô gái trẻ dành nhiều thời gian cho các hoạt động cộng đồng. Em đồng sáng lập Tổ chức Hiếu Minh - một dự án phi lợi nhuận trực tuyến nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần cho thanh thiếu niên Việt Nam, với các nội dung chia sẻ và hội thảo chuyên đề thu hút hàng trăm người tham gia. Tại Singapore, em cũng tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng thanh niên Việt, tổ chức sự kiện kết nối, định hướng du học và hỗ trợ kỹ năng cho học sinh, sinh viên.

Minh Hà cho biết các hoạt động ngoại khóa của em đều xuất phát từ những mối quan tâm và trải nghiệm cá nhân. Việc hiểu rõ bản thân giúp quá trình xây dựng hồ sơ trở nên tự nhiên và thuyết phục hơn. Nữ sinh kể lại, trong quá trình xây dựng hoạt động ngoại khóa, em từng gặp khó khăn trong việc xác định đâu là những trải nghiệm có ý nghĩa nhất.

"Thông qua sự giúp đỡ tận tình từ thầy cô và đội ngũ tại American Study, các hoạt động được hệ thống lại theo một trục chủ đề rõ ràng, phản ánh nhất quán định hướng học thuật và mối quan tâm dài hạn của em", em nói thêm.

Minh Hà - nữ sinh trúng tuyển Đại học Cornell (Mỹ). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Minh Hà cũng là người dẫn dắt nhóm 10 thành viên để thu thập và phân tích dữ liệu khảo sát, đạt tỷ lệ phản hồi gần 97% trong một tuần. Kết quả nghiên cứu được trình bày tại Ngày STEM của trường trước hơn 200 học sinh. Em cũng thực hiện đề tài nghiên cứu về tác động kinh tế - xã hội của phí sử dụng túi ni lông dùng một lần tại Singapore, khảo sát hơn 200 người dân để phân tích hành vi tiêu dùng và chính sách môi trường.

Dự kiến tháng 9 năm sau, Minh Hà sẽ bắt đầu hành trình học tập tại Đại học Cornell. Với nữ sinh, kết quả trúng tuyển không chỉ mở ra cơ hội học tập tại một đại học hàng đầu thế giới, mà còn là sự ghi nhận cho một hành trình phát triển được dẫn dắt bởi bản sắc cá nhân, tư duy học thuật và trách nhiệm xã hội.

Nhật Lệ