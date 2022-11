Sống giữa không gian thiên nhiên giao hòa cũng là một trong những phong cách được giới thượng lưu quan tâm. Trong bối cảnh quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, ảnh hưởng của dịch bệnh, ô nhiễm môi trường khiến giới nhà giàu dần dịch chuyển không gian sống khỏi vùng lõi trung tâm, đến khu vực có mật độ xây dựng thấp, môi trường sống trong lành để nâng cao sức khỏe.

Theo báo cáo The Wealth Report 2020 của Knight Frank, 80% người giàu dành nhiều thời gian và tiền bạc hơn cho sức khỏe cá nhân, đồng thời đề cao tiêu chí hạnh phúc. Nghiên cứu của đơn vị cũng chỉ ra 4 yếu tố quyết định chỉ số hạnh phúc gồm: không gian sống xanh, cân bằng giữa công việc và cuộc sống, chăm sóc sức khỏe và an ninh. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này, khi báo cáo và chỉ số tâm lý người tiêu dùng bất động sản do website Batdongsan công bố đầu năm 2022 cho thấy, khách hàng ở tầng lớp trung lưu, khá giả tại Việt Nam có xu hướng chuyển sang những nơi sở hữu nhiều không gian xanh và tách biệt khỏi khu vực dân cư đông đúc.