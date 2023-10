Cậu bé Hồi giáo bị đâm chết ở Mỹ vì xung đột Hamas - Israel

Cậu bé 6 tuổi ở bang Illinois bị chủ nhà đâm chết do thù ghét tôn giáo, liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hamas.

Người phụ nữ ở khu Plainfield Township, cách thành phố Chicago khoảng 65 km về phía tây nam, hôm 14/10 gọi tới 911 báo rằng cô đang bị chủ nhà tấn công bằng dao, theo thông báo của Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Will ngày 15/10. Cô chạy vào nhà tắm và tiếp tục chống cự.

Khi cảnh sát tới hiện trường, họ phát hiện người phụ nữ và cậu bé bị đâm nhiều nhát dao. Nghi phạm Joseph M. Czuba, 71 tuổi, đang ở bên ngoài ngôi nhà, "ngồi trên mặt đất, gần lối lái xe vào nhà" với một vết rách trên trán.

Cậu bé được đưa tới bệnh viện, song tử vong sau đó. Khám nghiệm tử thi cho thấy bé bị đâm 26 nhát dao. Người phụ nữ 32 tuổi đã qua cơn nguy kịch. Czuba bị cáo buộc giết người và đang bị giam, chờ ngày ra tòa.



"Các nhà điều tra xác định hai nạn nhân trong vụ tấn công đều bị nghi phạm nhắm đến do là người Hồi giáo, liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông giữa Hamas và Israel", thông báo của Văn phòng Cảnh sát trưởng cho hay.

Nghi phạm Joseph M. Czuba. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Will

Giới chức không công bố danh tính hai nạn nhân, song chú ruột cậu bé, Yousef Hannon, cho biết bé trai là Wadea Al-Fayoume, người Mỹ gốc Palestine, vừa tròn 6 tuổi. Nạn nhân nữ là mẹ của cậu bé.

"Chúng tôi không phải động vật, chúng tôi là con người. Chúng tôi muốn được mọi người đối xử và cảm nhận như con người", Hannon, người gốc Palestine di cư sang Mỹ năm 1999, nói tại cuộc họp báo do nhánh tại Chicago của Hội đồng Quan hệ Mỹ - Hồi giáo tổ chức ngày 15/10.

Những ngày gần đây, cảnh sát ở các thành phố của Mỹ và chính quyền liên bang cảnh giác cao độ về nguy cơ bạo lực do tâm lý bài Do Thái hoặc bài Hồi giáo. Cơ quan Điều tra Liên bang (FBI) cùng các tổ chức Do Thái và Hồi giáo đã báo cáo sự gia tăng những lời lẽ mang tính hận thù và đe dọa.

Tổ chức tự do dân sự Hồi giáo gọi tội ác nhằm vào mẹ con Wadea là "cơn ác mộng tồi tệ nhất của chúng tôi" và là một phần sự gia tăng đáng lo ngại về các cuộc gọi, email thù hận từ khi xung đột Israel - Hamas bùng nổ. Cảnh sát Illinois đang liên lạc với cơ quan thực thi pháp luật liên bang và tiếp cận các cộng đồng Hồi giáo, lãnh đạo tôn giáo để đề nghị hỗ trợ, theo Thống đốc JB Pritzker.

Tổng thống Joe Biden lên án vụ tấn công là "hành động thù ghét khủng khiếp". "Hành động này không có chỗ ở Mỹ và đi ngược lại các giá trị cơ bản của chúng ta", ông Biden cho hay, thêm rằng ông đang cầu nguyện để mẹ của cậu bé sớm bình phục.

Giám đốc FBI Chris Wray cho biết cơ quan này cũng đang nhanh chóng hành động để giảm thiểu các mối đe dọa.

Huyền Lê (Theo AP, AFP)