Cầu 2.000 tỷ đồng nối Hải Phòng - Quảng Ninh trước ngày thông xe

Lan can cầu làm bằng sắt hộp mạ kẽm, thiết kế vuông vức, đơn giản. Hạ tầng phụ trợ đồng bộ như dải an toàn, dải phân cách, hệ thống điện chiếu sáng, thiết bị an toàn giao thông… đều đã hoàn thành, sẵn sàng thông xe.