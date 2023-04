CATS Boston phỏng vấn học bổng trực tiếp tại TP HCM

TP HCMTrường trung học CATS Boston (Mỹ) phỏng vấn học bổng học bổng đầu vào bán phần 50% cho học sinh Việt Nam vào ngày 9/4.

Chương trình nằm trong khuôn khổ "Ngày hội Kết nối phụ huynh và thi tuyển học bổng cho kỳ tháng 9". Sự kiện diễn ra vào 9h, ngày 9/4 tại hội trường tầng 12, 12-14-16 Cao Bá Quát, quận 1 và 15h tại 146 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Chương trình do trường CATS Boston và hai đơn vị đối tác du học tổ chức.

Cô Kathleen Sheridan - Hiệu trưởng CATS Boston phỏng vấn học bổng tại sự kiện. Ảnh: CATS Boston

Chương trình gồm bốn hoạt động chính. Đầu tiên, cô Kathleen Sheridan - Hiệu trưởng CATS Boston và thầy Cao Quốc Việt - Phó giám đốc công ty đại diện tại Việt Nam giới thiệu về trường, học bổng. Sau đó, học sinh có thể làm bài thi tuyển tiếng Anh, phỏng vấn học bổng.

Tại đây, cô Kathleen cũng tư vấn 1-1 cho phụ huynh có con đang học tại trường về kết quả học tập của con. Ngoài ra, các phụ huynh có thể cùng giao lưu trong khuôn khổ sự kiện.

Thầy Cao Quốc Việt - Phó giám đốc công ty đại diện của CATS Boston tại Việt Nam. Ảnh: CATS Boston

Trường CATS Boston nằm tại thành phố Boston, nơi được mệnh danh là thủ đô tri thức của nước Mỹ. Boston tập trung hơn 100 trường đại học với hơn 250.000 sinh viên đang theo học, trong đó có các trường hàng đầu thế giới như Harvard hay MIT. Sở hữu nguồn nhân lực trẻ trí thức cao, Boston cũng là thành phố hàng đầu dành cho các công ty khởi nghiệp, theo đánh giá của Phòng Thương mại Mỹ.

Học sinh tại trường CATS Boston có thể ở trong ký túc xá hoặc cùng người thân. Ký túc xá của trường gồm 400 phòng đơn cho một người người ở và 50 phòng đôi cho hai người, có kèm nhà vệ sinh riêng. Khu này nằm bên trong khuôn viên trường. Do đó, học sinh có thể dễ dàng di chuyển đến lớp học.

An ninh của học sinh được đảm bảo khi sát trường là đồn cảnh sát địa phương. Đồng thời, trường luôn có thẻ ra vào, camera 24/7. Thầy cô quản sinh được phân bố sống trong ký túc xá để quản lý, chăm sóc học sinh, phụ đạo học sinh sau giờ học khi cần thiết.

Theo công bố của trường, tổng giá trị học bổng đại học học sinh trường CATS Boston đạt được trong năm 2022 là 2,2 triệu USD. Trong hai năm liên tiếp (2022-2023), đơn vị có học sinh vào được các trường đại học IVY là MIT và Brown.

Ngoài ra, một số học sinh CATS Boston được nhận vào các trường đại học hàng đầu như Vandebilt, Cornell, UCLA, UC Berkeley, New York, Boston... và nhiều trường nghệ thuật nổi tiếng như Parsons School of Design, Rhode Island School of Design hay Berklee College of Music.

Để đạt được kết quả này, ngoài chương trình học phổ thông thông thường, CATS Boston chú trọng các lớp tiếng Anh tăng cường ESL, luyện thi SAT miễn phí tích hợp trong thời khóa biểu cùng 39 môn học Danh dự và AP.

Khuôn viên CATS Boston. Ảnh: CATS Boston

Bên cạnh đó, CATS Boston có chương trình tư vấn đại học vận hành bởi một đội ngũ chuyên viên tư vấn làm việc toàn thời gian và cung cấp ngay từ ngày đầu tiên nhập học. Ở giai đoạn lớp 8-10, học sinh được tư vấn chọn lựa môn học chính khóa, tự chọn, hoạt động ngoại khóa, thể thao và xã hội.

Vào giai đoạn lớp 11-12, chuyên viên sẽ tư vấn sâu hơn vào quá trình nộp đơn đại học, bao gồm: hướng dẫn viết bài luận, hoàn tất hồ sơ, hướng dẫn phỏng vấn xin học bổng. Chương trình còn tạo điều kiện để khoảng 150 trường đại học đến thăm trường CATS Boston hàng năm.

Ngoài ra, CATS Boston có quan hệ đối tác với Đại học Harvard, Đại học Cincinnati, Quincy College, Đại học Nghệ thuật London (Anh), SCAD, Rhode Island School of Design và Full Sail. Mối liên kết này giúp cho học sinh có thể học các lớp học lấy tín chỉ đại học, xét chuyển điểm dựa trên điểm trung học và giao lưu câu lạc bộ học sinh - sinh viên giữa các đơn vị.

Trước đó, nhiều học sinh Việt Nam đã có thành tích học tập tốt tại CATS Boston. Trong đó, Nguyễn Lê Đông Hải trúng tuyển 21 trường đại học và chọn học tại trường Georgetown với học bổng toàn phần; Nguyễn Trúc Anh giành học bổng toàn phần tại Washington University in St. Louis...

